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ضبط مصنع دون ترخيص بالقليوبية لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة

كتب:

محمد بركات
01:20 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام مالك مصنع، وعامل بذات المصنع، له معلومات جنائية، بإدارة مصنع دون ترخيص في القليوبية لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة باستخدام خامات مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات عثر بداخل المصنع على «3.5 طن مواد خام لمخصبات زراعية، وأسمدة مغشوشة ومجهولة المصدر- و20875 لترا منتجا نهائيا ومواد خام لأسمدة زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر - خط إنتاج كامل»، واتخذت الإجراءات القانونية.

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