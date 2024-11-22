مرسى علم تستقبل 27 ألف سائح من 13 جنسية أجنبية في أسبوع

تشهد مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر رواجا سياحيا هائلا إذ تستقبل آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية أسبوعيا قادمة من مختلف دول أوروبا الذين يفضلون قضاء إجازة الشتاء على شواطئ المدينة الساحرة الدافئة والهروب من الأجواء الباردة.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وأكد عاطف عثمان الخبير السياحي، وجود انتعاشة سياحية بشواطئ مرسى علم تزامنا مع توافد عشرات رحلات الطيران التي تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف دول أوروبا الذين يفضلون قضاء إجازة الشتاء في المدينة الأكثر دفئا.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فنادق مرسي علم استقبلت خلال الأسبوع الجاري حوالي 27 ألف سائح من 13 جنسية أجنبية أغلبهم من ألمانيا وإيطاليا والتشيك وبولندا، وذلك طبقا لبيان غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر.

مرسى علم تستقبل آلاف السياح

ومن جانبه، أشار رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم في تصريحات لـ«الوطن» إلى استعدادات مرسى علم لاستقبال نحو 30 ألف سائح على متن عشرات رحلات الطيران بدءاً من الأسبوع المقبل، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي.

وأكد أن مرسى علم أفضل وجهة سياحية لسياح أوروبا في فصل الشتاء خصوصًا مع قرب الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، حيث تلقت فنادق مرسى علم حجوزات كثيرة حتى نهاية العام الجاري.