الداخلية تشن حملات مكثفة في محيط المدارس والمعاهد لضبط مروجي المخدرات

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام، عن ضبط 69 قضية متنوعة، بإجمالي 83 متهما، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

- كمية من مخدر الحشيش تزن 77.620 كيلوجرام

- كمية من مخدر الآيس «الشابو» تزن 12,150 كيلوجرام

- كمية من مخدر الهيروين تزن 11,675 كيلوجرام.

- كمية من مخدر القنب «هيدرو» تزن 7,250 كيلوجرام

- كمية من مخدر الحشيش الصناعي تزن 2,150 كيلوجرام

- كمية من مخدر الاستروكس تزن 200 جرام

- كمية من مخدر الكوكايين تزن 30 جراما

- 4637 قرص مخدر

- 1800 قرص و300 أمبول مخدر

- 150 قرص إكستاسي.

كما تم تنفيذ 36 حكما قضائيا متنوعا، وضبط «فرد محلي - 4 طلقات - 9 سيارات - 4 دراجات نارية - 30 قطعة سلاح أبيض - 6 ميزان حساس - 2 قطعة مشغولات ذهبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.