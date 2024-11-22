جامعة المنوفية تنظم قافلة طيبة للكشف على أمراض العيون

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية وبالتعاون مع كلية الطب، قافلة طيبة للتشخيص المبكر لأمراض العيون مرض الجلوكوما «المياه الزرقاء»، بأحدث جهاز تشخيص «iCare IC100»، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان».

فحص أكثر من 100 موظف

وأشار الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه جرى فحص أكثر من 100 موظف بالإدارات المختلفة بالإدارة العامة بالجامعة للكشف وتم تحويل ما يقرب من 70 حالة مرضية إلى مستشفيات الجامعة لإستكمال الفحوصات الطبية والإشاعات لقياس ضغط العين بالأشعة المقطعية وتقديم العلاج المناسب لهم، كما وزعت القافلة الطبية قطرات علاجية مجانية للمصابين بضغط العين المرتفع لحين استكمال الفحوصات والإشاعات التشخيصية للحد من الإصابة بمرض المياه الزرقاء.

أحدث جهاز تشخيصي للعيون

فيما أشار الدكتور فريد وجدي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة الطبية تولت الكشف والتشخيص للعاملين باستخدام أحدث جهاز تشخيصي للعيون «ICare ic 100» لقياس ضغط العين في وقت قياسي وأدق وأسهل بدون قطرات لتوسيع حدقة العين أو قطرات تخدير وهو أحدث جهاز عالي الدقة في تقنيات التشخيص المبكر لأي أسباب مرضية تسبب أضرار لعصب الرؤية بتقنية لمس العين فقط والذي قد يصل في حالات التشخيص المتأخر للفقدان التدريجي للبصر. كما أوضح أن جهاز ICare ic100 قادر على توقيع ما يقرب من خمس لعشر قراءات لقياس ضغط العين في جزء من الثانية.

استمرار تنظيم العديد من القوافل الطبية

وأكد «القاصد»، أن جامعة المنوفية تحرص على تقديم الرعاية الصحية للعاملين بالجامعة وتنظيم العديد من القوافل الطبية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وأمراض الكبد الفيروسية والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية للثدي وعنق الرحم وأمراض العيون والوقاية منها لنشر الوعي الصحي والتثقيفي للعاملين، شددًا على حرص الجامعة في تقديم أفضل وسائل الرعاية الصحية للعاملين باستخدام أحدث التقنيات الطيبة التشخيصية والعلاجية بمستشفيات الجامعة وأحدث الأجهزة الطبية ومعامل التحاليل الطبية الحديثة.