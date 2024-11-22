رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس جامعة القاهرة يشهد حفل تخرج «الدفعة 95» لكلية طب الأسنان

كتب:

أحمد أبوضيف
02:15 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
جانب من حفل الخريجين

جانب من حفل الخريجين

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة حفل تخريج دفعة جديدة فى كلية طب الأسنان، «دفعة 95»، وبدأت وقائع الاحتفال بالتقاط صورة جماعية للخريجين أمام قبة الجامعة، بحضور رئيس الجامعة، ثم بدأ الاحتفال داخل القاعة بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة عميدة الكلية، وكلمة الدكتور أحمد رجب، ثم كلمة رئيس الجامعة، ثم فعاليات التكريم.

تحقيق جامعة القاهرة إنجاز في تصنيف التايمز

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، في كلمته، إلى تحقيق جامعة القاهرة إنجازًا جديدًا ببلوغها المرتبة 39 عالميا داخل تصنيف التايمز للعلوم متعددة التخصصات وهو ما يُعد ترتيبًا متقدمًا للجامعة، مؤكدًا الفخر والاعتزاز بجامعة القاهرة صاحبة الريادة.

رئيس جامعة القاهرة ينصح الخريجين بضرورة استكمال دراساتهم العليا

وأسدى رئيس جامعة القاهرة النصح للخريجين بضرورة استكمال دراساتهم العليا وأن يستمروا في اكتساب العلوم والمعارف للاستفادة منها في عملهم خلال المراحل المقبلة، كما نصحهم باستمرار علاقاتهم بالجامعة عن طريق الإنضمام لرابطة خريجي جامعة القاهرة التي تقدم العديد من الخدمات لمنتسبيها.

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارا بنشر مجلة هجرة على المنصة الرقمية

رئيس جامعة القاهرة: تجديد شامل لمجمع العيادات الخارجية بـ«القومي للأورام»

رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال

نائب رئيس جامعة القاهرة: نشر الوعي هو الطريق الأمثل لمكافحة الفساد

رئيس جامعة القاهرة يهنئ طلاب «علوم سياسية» لفوزهم في مسابقة العرب التكنولوجية

رئيس «الجلالة»: 80% من الخريجين نجحوا في حجز مكانة متميزة بسوق العمل إقليميا ودوليا

جامعة القاهرة تعقد ندوة لتأهيل الخريجين إلى سوق العمل غدا

«عبد الغفار»: نسعى لزيادة أعداد الخريجين من الكليات العلمية
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.