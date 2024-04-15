تفاصيل مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة بمدينة أكتوبر

صرح الدكتور مجدي عمر، المتحدث الإعلامي وأمين لجنة الإسكان، بأن مدينة الإسكان بأكتوبر هي أكبر مشروع سكني في تاريخ جامعة القاهرة بين جامعات مصر، حيث يقام على مساحة تقارب 175 فدانًا طبقًا للمخطط العام المعتمد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح «عمر» في بيان، أنّ المشروع يتكون من 5 مجاورات، تشمل المجاورة A، والتي تضم 7 بلوكات و95 عمارة، والمجاورة B وتضم 7 بلوكات و85 عمارة.

مشروع قومى

وتنفذ مشروع المدينة السكانية شركة وادي النيل، والتي تتولى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، إلى جانب مجموعة من أكبر الجهات العاملة في مصر وخارجها، نظرًا لضخامة المشروع.

وعلى الرغم من سنوات جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاقات في جميع أنحاء العالم، فقد استمر العمل في المشروع، لكن لا شك أن نسبة الإنجاز تأثرت بحالة الإغلاق التي تسببت فيها الجائحة، مثلما تأثرت جميع المشروعات في مختلف أنحاء العالم، خاصة مع توقف ثم تباطؤ سلاسل الإمداد العالمية، وتأثر حركة الاستيراد للعديد من المكونات، وارتفاع الأسعار العالمية.

دور لجنة الإسكان

ونجحت لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن، رئيس جامعة القاهرة ومحافظ الجيزة السابق، ومعه مجموعة من أبرز القيادات، في الحفاظ على التوازن المالي والفني والإداري للمشروع واستمراره، على الرغم من توقف مشروعات تكافلية أخرى تمامًا في أماكن أخرى.

وجرى تركيب معظم الأعمال الصحية الداخلية، التي تشمل أعمال الصرف الصحي وشبكة المياه الداخلية للعمارات، وأعمال الخزانات العلوية للعمارات وتركيب عدادات مياه لكل مدخل مياه للعمارة، والتي تم التعاقد على تركيبها مع شركة المياه.

وتشمل الأعمال الكهربائية الداخلية، أعمال صواعد الكهرباء للوحدات السكنية وكذلك لوحات الكهربائية الداخلية لكل عمارة وإنارة السلالم والبدرومات وكابلات كهرباء المصعد، وتم تركيب عدد 89 عماره حتى تاريخه، وتواصل شركة وادي النيل العمل لإنجاز الباقي.

وأفادت وزارة الإسكان أن وزارة الكهرباء لم تنته بعد من إنشاء محطة كهرباء التوسعات الشمالية، وسوف تنتهي منها آخر هذا العام.