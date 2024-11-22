رجل دخل موسوعة جينيس بسبب الأكل.. يلتهم خروفا وزنه 15 كيلوجراما في 30 دقيقة

اعتاد الجزائري سليم الأكول منذ 25 عامًا على التهام كميات ضخمة من الطعام في وقت قياسي، حيث يمكنه تناول أكثر من 35 دجاجة أو 50 بيضة مسلوقة في جلسة واحدة، وبرز اسمه في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية قبل سنوات، لكنه عاد ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إنجازه الجديد المثير للدهشة، حيث التهم خروفًا يزن 15 كيلوجرامًا في 30 دقيقة فقط.

يلتهم خروفا في 30 دقيقة

وفقًا لما ذكرته «روسيا اليوم»، تمكن سليم الأكول من أكل خروف روماني كامل يزن 15 كيلوجرامًا خلال نصف ساعة، في تحدٍ يُعد الأول من نوعه في الجزائر، وقد وثّق هذا الحدث بمقطع فيديو نال ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه سليم وهو ينهي التحدي بكل سهولة.

وأكد سليم أن تحدي أكل الخروف الروماني لم يكن صعبًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه يمتلك خبرة طويلة في تحطيم الأرقام القياسية.

من هو سليم الأكول؟

يُعد سليم الأكول واحدًا من أكثر الشخصيات إثارة للدهشة، حيث بدأت قصته مع الشراهة الشديدة للطعام في أواخر عام 1999، عندما لاحظت والدته أنه يتناول كميات ضخمة من الطعام بسرعة غير عادية. لاحقًا، أصبح يُعرف بلقب "الرجل الأكثر شراهة في العالم"، وذاع صيته بين زملائه ومعارفه.

سُجل اسم سليم في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بعدما حظي باهتمام عالمي بسبب مقاطع الفيديو التي أظهر فيها مهاراته الاستثنائية في التهام الطعام، كما شارك في العديد من التحديات الوطنية والدولية، ومنها التهام 10 رؤوس خرفان في أقل من 20 دقيقة.

كما عبر الجزائري سليم الأكول، أن أكثر ما يؤرقه هو الشعور بالجوع الشديد، حتى إنه في بعض الأحيان يأكل المسامير والمصابيح والجرائد.

الجدير بالذكر إن الجزائري سليم الأكول له قاعدة جماهيرية كبيرة من عشاق تحديات الطعام، وقد شارك في تحديات مماثلة، بسابقات وطنية وأخرى دولية، حيث سبق أن التهم 10 رؤوس خرفان في أقل من 20 دقيقة وغيرها.