دراسة أمريكية تكشف كيف تتسبب وحدة النساء في إصابتهن باضطرابات نهم الطعام

دراسة أمريكية حديثة نشرتها مجلة JAMA Network Open الطبية، حول العلاقة بين وحدة النساء وما يرافقها من مشاعر التوتر والاكتئاب وارتفاع الشهية نحو تناول الأطعمة الضارة، والتي أكدت نتائجها أن النساء اللواتي يشعرن بالوحدة ترتفع شهيتهن لتناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

تقسيم عينة الدراسة

اعتمدت الدراسة على عينة قوامها 93 سيدة، تم تقسيمهن إلى مجموعتين، مجموعة منهن تشعر بمشاعر الوحدة وما يرافقها من توتر وقلق، والمجموعة الأخرى تعيش حياة اجتماعية طبيعية خالية من مشاعر الوحدة، وبمجرد عرض أطباق الطعام عليهن لاحظ القائمين على الدراسة اتجاه السيدات اللاتي يشعرن بالوحدة إلى الأطباق التي تحتوي على الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات عالية السعرات الحرارية.

ووفقا لمسئولي الدراسة، يشير إقبال السيدات على تناول الأطعمة الضارة إلى اصابتهن بالقلق والاكتئاب المرتبط بالوحدة، وقد جاء إقبالهن على تلك الأطعمة اعتقادًا منهن أن المذاق الشهي لها يُحسن من الحالة النفسية لديهن.

اضطراب الطعام القهري

وفي ضوء هذا، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي أن اضطرابات الطعام هي أحد الاضطرابات النفسية التي يُطلق عليها اضطرابات الأكل القهري، لأنها تدفع المصاب إلى الإكثار من تناول الأطعمة الضارة دون ضوابط، وعادة ما يكون المُصاب بذلك النوع من الاضطرابات مريض قلق أو اكتئاب.

وتتمثل أعراض اضطرابات الطعام، بحسب ما أضافه فرويز لـ«الوطن»، في تناول الطعام بشكل سريع، وبمعزل عن الآخرين وتناول كميات كبيرة من الطعام حتى في حال عدم الشعور بالجوع، ويُلاحظ في بعض الحالات تناول الطعام أثناء البكاء والشعور بالذنب بعد تناول الكثير من الطعام.

وأوضح أن العلاج ينقسم إلى شقين، الأول أخذ مضادات الاكتئاب التي تساعد على التخلص من نهم الطعام، والشق الثاني هو العلاج السلوكي المعرفي.