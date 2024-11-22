تحذيرات من حرب نووية.. زعيم كوريا الشمالية يتهم أمريكا بتصعيد التوتر

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اتهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستفزاز وتصعيد التوتر.

ونقلت الوكالة الرسمية عن كيم جونج أون، قوله إن شبه الجزيرة الكورية لم تواجه أبدا مثل هذه المخاطر من حرب نووية، كما هو الحال الآن.

التفاوض مع واشنطن أبرز سياستها «العدائية» ضد كوريا الشمالية

وذكرت أن كيم أوضح في كلمة ألقاها خلال معرض عسكري، في بيونج يانج، أنه حاول اتباع نهج التفاوض مع واشنطن لكن النتائج أبرزت فقط سياستها «العدوانية والعدائية» ضد كوريا الشمالية.

أضافت أن الزعيم الكوري الشمالي دعا إلى تطوير وتحديث ترسانة الأسلحة وتعهد بمواصلة تطوير القدرات الدفاعية لتعزيز الموقف الاستراتيجي للبلاد.

كوريا الشمالية تصادق على معاهدة الدفاع المشترك مع روسيا

وصادقت كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، على معاهدة الدفاع المشترك مع روسيا.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المعاهدة جرت «المصادقة عليها بمرسوم» أصدره الزعيم كيم جونج أون، مشيرة إليه بمنصبه الرسمي بصفته «رئيسا لشؤون الدولة لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية».

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن «المعاهدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الذي يتبادل فيه الجانبان وثائق المصادقة».