زينة توجه رسالة إلى مي عزالدين بسبب مرض والدتها.. «ربنا يطمن قلبك»

دعمّت الفنانة زينة، صديقتها الفنانة مي عزالدين في محنتها التي تمر بها بسبب الأزمة الصحية التي تمر بها والدتها منذ فترة واستدعت نقلها إلى المستشفى، وطالبت من جمهورها ومتابعيها بضرورة الدعاء لها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

زينة تدعو لوالدة مي عز الدين

ونشرت الفنانة زينة، عبر خاصية ستوري من خلال حسابها على انستجرام، صورة للفنانة مي عزالدين بصحبة والدتها، وعلقت عليها بقولها: يارب بحق قدرتك وكرمك اشفي مها وقومها بالسلامة ويطمن قلبك يا مي.

أزمة صحية صعبة

وكانت مي عزالدين منذ نحو 14 يوما قد أعلنت تعرض والدتها لأزمة صحية صعبة، وطلبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الدعاء لوالدتها للخروج من هذه الأزمة، خصوصًا وأن هذه ليست المرة الأولى التي تمر فيها والدتها بوعكة صحية خلال عام 2024، إذ سبق وتعرضت لأزمة في شهر يونيو الماضي.

زينة تعود للسينما بعد غياب 5 سنوات

وتشارك الفنانة زينة في فيلم الدشاش الذي يعود به الفنان محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وسبق وعرض لها في عام 2024 فيلم الإسكندراني مع أحمد العوضي وبيومي فؤاد وصلاح عبدالله.