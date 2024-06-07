تطورات الحالة الصحية لوالدة مي عزالدين بعد خضوعها لـ«غسيل كلوي»

أثارت الفنانة مي عزالدين قلق جمهورها، الاثنين الماضي، بعد نشر رسالة عبر خاصية «الاستوري» على «إنستجرام»، مطالبةً بالدعاء لوالدتها بالشفاء، قائلةً: «أرجو الدعاء لأمي بالشفاء».

تطورات الحالة الصحية لوالدة مي عزالدين

وكشف مصدر مقرب من الفنانة مي عزالدين، لـ«الوطن»، عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد خضوعها لجلسات الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى أنّها أصبحت أفضل واستقرت حالتها، خلال الساعات القليلة الماضية.

آخر أعمال مي عزالدين

وكان آخر أعمال الفنانة مي عزالدين مشاركتها فى مسلسل «سوق الكانتو»، مع الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني قبل الماضي، والذي قدمت خلاله شخصية مختلفة عليها من العصور القديمة، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

وشارك في بطولة المسلسل عددٌ كبيرُ من الفنانين، من بينهم أمير كرارة، وفتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، إسلام حافظ، محمود البزاوي، وآخرين من اخراج حسين المنباوي وتأليف هاني سرحان، وكانت تدور أحداثه حول منطقة سوق الكانتو وحياة أهلها من بينهم طه القماش والذي جسده الفنان أمير كرارة، والصراعات التى خاضها وعلاقة الحب التي جمعته مع راوية، والتي جسدتها الفنانة مي عزالدين.