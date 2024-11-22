الشرطة البريطانية تفجر طردا مشبوها قرب سفارة أمريكا في لندن

قالت الشرطة البريطانية إنها عثرت على طرد مشبوه خارج السفارة الأمريكية في لندن صباح اليوم الجمعة، حيث أغلقت شرطة العاصمة طريق بونتون المحيط بالسفارة توخيًا للحذر، قبل أن يتم تدميره بواسطة انفجار متحكم فيه.

العثور على طرد مشبوه حول السفارة الأمريكية في لندن وتفجيره

وأصدرت شرطة العاصمة بيانًا حول الحادث الذي وقع في محيط السفارة الأمريكية في منطقة ناين إلمز، ونقله موقع «إيه بي سي نيوز» الأمريكي. جاء في البيان: «نحن على علم بالتكهنات المتداولة عبر الإنترنت بشأن وقوع حادث قرب السفارة الأمريكية، وقد تم فرض حواجز في المنطقة كإجراء احترازي بينما يقوم الضباط بالتحقيق في طرد مشبوه».

وأضافت السلطات أنها قامت بتحديث الوضع بعد نحو ساعة من بدء تداول تقارير عن سماع دوي قوي في المنطقة عبر الإنترنت.

تفجير محكم للطرد المشبوه ودوّي الضجة العالية

وأكدت الشرطة البريطانية أن الدوي العالي الذي تم الإبلاغ عنه كان نتيجة انفجار متحكم فيه نفذه الضباط كإجراء أمني، ولا تزال التحقيقات جارية مع استمرار الحواجز في محيط السفارة.

يُذكر أن السفارة الأمريكية في لندن انتقلت إلى موقعها الحالي المخصص لهذا الغرض في يناير 2018. بلغت تكلفة بناء المبنى الحكومي المكون من 12 طابقًا، والمحاط بخندق أمني، حوالي مليار دولار، وتم تمويله بالكامل من عائدات بيع ممتلكات حكومية أمريكية أخرى في لندن، وفقًا للحكومة الأمريكية.