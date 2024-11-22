كاتب صحفي: السفارة الأمريكية في لندن الأكثر تأمينا ببريطانيا

قال الكاتب الصحفي، أنور القاسم، إن إخلاء مطار جاتويك في لندن من الممكن أن يكون بسبب وجود جسم مشبوه بجانب السفارة الأمريكية في لندن أو استعداداً لمعلومات وصلت للأمن والشرطة البريطانية بأن هناك تحركًا ما ضد المصالح الأمريكية.

السفارة الأمريكية انتقلت من مقرها في وسط العاصمة لندن

وأضاف «القاسم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السفارة الأمريكية انتقلت من مقرها في وسط العاصمة لندن قبل سنوات إلى منطقة صناعية أمام نهر التايمز، وهذه المنطقة كانت خالية من المناطق السكنية لكنها في الفترة الأخيرة أصبح بها الكثير من المنازل، لافتًا إلى أن السفارة الأمريكية محاطة بإجراءات أمنية هي الأعلى بين السفارات في بريطانيا.

وتابع: «هذه أول مرة في تاريخ بريطانيا تتعرض فيها السفارة الأمريكية في لندن لاعتداء رغم أن بريطانيا شهدت في السابق الكثير من عمليات الاعتداء على مرافق سياسية واجتماعية وبالتالي تحرك الشرطة البريطانية نحو الجسم المشبوه وتفجيره هو نوع من الاحتياط وليس هناك إثباتات حتى الآن حول ماذا كان بداخل الجسم المشبوه وما التفاصيل».