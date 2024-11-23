إيرادات فيلم رفعت عيني للسما خلال 17 يوما بالسينما

حقق فيلم رفعت عيني للسما، خلال 17 يوما من طرحه بدور العرض السينمائي ما يقدر بـ 215 ألف جنيه، حيث تم عرضه بالسينمات على إثر حصوله على جائزتين «أفضل فيلم عربي ووثائقي» بمهرجان الجونة السينمائي في شهر أكتوبر الماضي.

وحظى فيلم رفعت عيني للسما، بجائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم وثائقي، فضلًا عن ترشيحه لأكثر من 20 جائزة، منها الاستقبال الواسع خلال عرضه العالمي الأول في مهرجان كان بأسبوع مسابقة النقاد في شهر أبريل الماضي، وحصد جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في «كان».

إيرادات الفيلم

وآخر إيراد يومي حققه الفيلم في شباك تذاكر السينما، عن يوم الخميس الماضي نحو 3 آلاف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، واحتل ترتيبا متأخرًا بالقائمة فيما يخص الإيرادات اليومية.

أبطال فيلم رفعت عيني للسما

فيلم رفعت عيني للسما، إخراج أيمن الأمير وندى رياض، إنتاج شركة فلوكة فيلمز، بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، هايدي سامح، ماجدة مسعود، مونيكا يوسف، مريم نصار، ليديا هارون، مارينا سمير.