ياسمين عبدالعزيز تبدأ تصوير مسلسل «وتقابل حبيب» استعدادا للموسم الرمضاني 2025

أعلن المخرج محمد الخبيري، عن انطلاق تصوير مسلسل «وتقابل حبيب» بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والذي تخوض به الماراثون الرمضاني 2025، ويعد هذا هذا هو التعاون الثاني لها مع المؤلف عمرو محمود ياسين، والفنان كريم فهمي، بعد نجاحهما في عمل سابق بعنوان «ونحب تاني ليه».

تفاصيل أحداث مسلسل وتقابل حبيب

وتدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبدالعزيز، في اطار اجتماعي رومانسي، وتعود به الفنانة ياسمين عبدالعزيز للأعمال الدرامية ذات القصص الرومانسية، حيث أوضحت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الجمهور اشتاق لها في تقديم تلك النوعية من الأدوار الرومانسية، خاصة أنها حققت نجاحا كبيرا مع الفنان كريم فهمي في الموسم الرمضاني 2020 من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه».

أبطال مسلسل ياسمين عبدالعزيز بالموسم الرمضاني 2025

مسلسل «وتقابل حبيب» في الموسم الرمضاني 2025 من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد، محمود ياسين جينيور، رشوان توفيق، وآخرين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

وتغيبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن الموسم الرمضاني الماضي بسبب انشغالها وعدم تمكنها من الوقت الكافي للتحضير للعمل، فقررت التفرغ له هذا العام، وكان آخر أعمالها في الموسم الرمضاني مع الفنان أحمد العوضي قبل الماضي بطولتها لمسلسل ضرب نار، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.