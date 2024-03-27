ياسمين عبدالعزيز تكشف تفاصيل مسلسلها الرمضاني 2025.. رومانسي

غابت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن الموسم الرمضاني الحالي 2024، بعدما اعتاد الجمهور على متابعتها في دراما رمضان، إذ قدمت العام الماضي مسلسل ضرب نار وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وكان ينتمي لنوعية الأعمال الشعبية.

تفاصيل مسلسل ياسمين عبدالعزيز رمضان 2025

وأوضحت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في تصريحات صحفية، على هامش حضورها حفل سحور في الساعات الماضية، أنها لم يكن لديها الوقت الكافي لاختيار الورق المناسب لها لتخوض به السباق الرمضاني الحالي، لافتة إلى أنها بدأت استعداداتها للماراثون الرمضاني المقبل 2025 بعمل قوي وسيكون مفاجأة للجمهور لأنه ينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية.

وأشارت إلى أن الجمهور أصبح يطالبها بتقديم دراما رومانسية لأنه يتعلق بها من خلالها، وجار الإعلان عن تفاصيل العمل والبدء في تحضيراته بشكل رسمي بعد انتهاء الموسم الرمضاني الحالي.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز فى الدراما الرمضانية

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز في الدراما الرمضانية العام الماضي، وهو مسلسل ضرب نار، الذي قدمت من خلاله شخصية مهرة، وعاشت قصة حب مع جابر، الذي جسد دوره الفنان أحمد العوضي، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم ماجد المصري، سهير المرشدي، إيمان السيد، انتصار، مها نصار، تامر نبيل، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج مصطفى فكري وتأليف ناصر عبدالرحمن.