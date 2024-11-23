دعاء بعد صلاة الفجر للشفاء وتيسير الأمور.. ردده بخشوع

في لحظات السكون عقب صلاة الفجر، يرفع المؤمنون أصواتهم بالدعاء إلى الله تضرعا وطلبا للرحمة والمغفرة، والشفاء وزيادة الرزق، ويسألونه التوفيق في أمور حياتهم، ويعد الدعاء أحد العبادات المستحبة.

دعاء بعد صلاة الفجر للشفاء

وحول دعاء بعد صلاة الفجر للشفاء وتيسير الأمور، أوضحت دار الإفتاء أنه لا يوجد صيغة ثابتة للدعاء، ويمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء وبما في قلبه وخاطره، على سبيل المثال يمكن ترديد:

-اللهم إني أسألك أن تشفيني شفاء تامًا عاجلاً غير آجل، اللهم شفاء لا يغادر سقمًا.

- اللهم أسبغ علي ثوب العافية، اللهم عافني وشافني وابعد عني كل وباء وسقم، الله اجعلني بحفظك وأنت خير الحافظين.

- اللهم اصرف عني المرض واكتب لي الشفاء، اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.

- اللهم اشفني من مرضي، فإنك على كل شيء قدير يا عزيز يا حكيم.

دعاء بعد صلاة الفجر لتيسير الأمور

- اللهم إنك مدبر الكون، ومصرف الأمر، ومبدّل الأحوال، اللهم بدّل حالي إلى أفضل حال، اللهم بدل مرضي بالشفاء، وألبسني ثوب الصحة والعافية، اللهم اجعل عمري مليئًا بطاعتك، وقلبي بمحبتك، واجعل لساني عامرًا بذكرك وشكرك، سبحانك أنت من تستحق الشكر والثناء.

- اللهم يسر لي أمري، واشرح لي صدري، وسهل لي كل صعب، وقرب لي كل بعيد يا عزيز يا حكيم.

- اللهم إني وكلتك أمري وأنت خير وكيل، اللهم دبر لي أمري، فإنك أنت من يحسن التدبير يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا قدير.

- اللهم إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، اللهم علّمنا من فضلك، ودلنا على الخير بفضلك.

- اللهم يسر لي كل خير، واصرف عني كل شر، اللهم قدر لي الخير حيثما يكون وارضني به يارب العالمين.

- اللهم إنّي أمري بين يديك، وأنت أعلم بما في نفسي، اللهم يسر لي كل عسير.

- اللهم اجعل أمري سهلًا يسيرًا قريبًا، ولا تجعله صعبًا عسيرًا، فإنك على كل شيء قدير وأنت بالدعاء جدير.