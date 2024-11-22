كل ما تود معرفته عن عقار GHB.. يؤدي إلى الوفاة 

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات، تفاصيل مُهمة عن عقار GHB، موضحاً أنه مُثبط للجهاز العصبي المركزي، وهو عبارة عن مادة كيميائية تُتسخدم في الأغراض الطبية مثل التخدير وعلاج بعض الأمراض.

وأوضح الصندوق في تقرير له، أن العقار يكون على شكل سائل عديم اللون أو مسحوق قابل للذوبان، ويؤدي تعاطيه إلى الغثيان الدوار وصعوبة في التحدث أو الحركة والغيوبية وتوقف التنفس والموت.

مُخدر الاغتصاب

وأكد تقرير الصندوق، أن العقار يُعرف أيضاً بمُخدر الاغتصاب لنه عديم الطعم والرائحة ويؤدي إلى فقدان الوعي وضعف الذاكرة، مشيراً إلى أن الصندوق ينفذ العديد من البرامج والأنشطة الوقائية لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة لدى الفئات المختلفة، لاسيما المخدرات الاصطناعية والمستحدثة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، ورفع وعي الأسر بطرق الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر للتعاطي.

توعية طلاب الجامعات

ونوه الصندوق، إلى استمرار تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات، وكذلك توعية طلاب الجامعات من خلال «بيوت التطوع» التابعة للصندوق، بالإضافة إلى التواجد داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمناطق المطورة ومراكز الشباب، كما يوفر الصندوق الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان من خلال الخط الساخن مجانا وفى سرية تامة.