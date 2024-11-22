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عضو «الدوما» الروسي: «مستعدون لمواجهة أي اعتداءات مهما كانت الأسلحة المستخدمة»

كتب:

عبدالرحمن صقر
05:19 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
الدكتورة إنجا كورياجينا، عضو لجنة الخبراء بمجلس الدوما الروسي

الدكتورة إنجا كورياجينا، عضو لجنة الخبراء بمجلس الدوما الروسي

قالت الدكتورة إنجا كورياجينا، عضو لجنة الخبراء بمجلس الدوما الروسي، إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يسمح بتنفيذ الضربات في العمق الروسي قابله قرار من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجاهبة هذا الأمر.

وأضافت «كورياجينا»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه عندما يأتي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يمكن أن يتخذ قرارا مخالفا لقرار بايدن، متابعة: «لم نحصل على القرار النهائي من جانب الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالاعتداءات على روسيا».

وأكدت «كورياجينا»، أنه لا يوجد تأثير للهجمات المحتملة على الأوضاع في روسيا حتى الآن، لأننا لم نخبر رسميا بشأن هذه الأمور فهذه المعلومات فقط من وسائل الإعلام، إلا أن الشعب الروسي مستعد لأي هجمات، حيث عاش في هذه الظروف على مدار أكثر من عامين، وبالتالي لديه ثقة هائلة في الدولة الروسية وقرارات الحكومة الروسية، مواصلة: «سنظل في حالة الاستعداد بكل القدرات الممكنة لمواجهة أي اعتداءات مهما كانت الأسلحة المستخدمة».

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