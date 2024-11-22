«مكافحة الإدمان» يوجه نصائح مهمة للفتيات بشأن عقار GHB.. ماذا قال؟

وجه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عدة نصائح للشباب، خاصة الفتيات بشأن عقار «جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB»، الذي يُستخدم في التخدير ولمرضى النوم القهري، وارتكاب بعض الجرائم مثل حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتهم.

نصائح صندوق مكافحة الإدمان

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الصندوق، أعلن عددًا من النصائح المُهمة بشأن العقار، وهي كالتالي:

- عدم تناول أي مشروبات من أشخاص غير موثوق فيها

- عدم التواجد في أماكن مشبوهة

- عدم تناول أي مشروبات من عبوات مفتوحة داخل أماكن مشبوهة

قصة عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB

- تم تعاطيه بشكل واسع بالنوادي الليلية منذ التسعينات في بعض الدول على غير الأغراض المخصصة له

- أصبح غير مصرح بتداوله من وقتها نظرا لوجود بدائل طبية تستخدم في عمليات التخدير بالمستشفيات

- غير مدرج داخل مصر ضمن الأدوية المسجلة لدى الجهات المعنية

معلومات عن العقار

- سائل عديم اللون أو مسحوق قابل للذوبان

- يسئ البعض استخدامه فى وضعه بالمشروبات

- يفقد من يتناوله القدرة على المقاومة تماما

- يعرف بمخدر الاغتصاب لأنه عديم اللون والطعم

- يؤدى إلى فقدان الوعي وضعف الذاكرة

- يؤدي إلى الوفاة في حالة زيادة الجرعة