عودة تقسيط توصيل الغاز للمنازل على 7 سنوات.. «الشروط والمستندات»

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عودة تقسيط توصيل الغاز للمنازل بمبلغ 62 جنيها تُدفع شهريا على مدة تصل إلى 7 سنوات، ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة.

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة والمستندات للاشتراك بتقسيط توصيل الغاز للمنازل على 7 سنوات، والتي ستتيح توصيل الغاز لجميع المواطنين بأبسط التكاليف وبدون مقدم أو فوائد.

تقسيط توصيل الغاز للمنازل على 7 سنوات.. «إجمالي تكاليف الخدمة»

ولاستيفاء الشروط والاشتراك في خدمة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط على مدة 7 سنين، فإن إجمالي ما سيتحمله المواطن الراغب في الاشتراك بالخدمة بعد التقسيط على 7 سنوات سيتم دفع 62 جنيه شهريا فقط، على أن يتم تحصيل الأقساط على فاتورة الاستهلاك الشهري خلال المدة.

إجمالي تكاليف خدمة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط

أما إجمالي تكاليف خدمة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط وصلت الان إلى 16 ألف جنيه شاملة شبكات الضغط المتوسط والمنخفض والمنظمات والتركيب، مع العلم أنَّ الشركات ستقسط تكلفة التوصيل على المواطن الراغب في الاستفادة من الخدمة لمدة تصل إلى 7 سنوات بدون أي إجراءات جديدة، بحسب الوزارة.

المستندات والأوراق للتقديم على خدمة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط

كما اوضحت على موقعها الرسمي، أنَّ خدمة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط سيتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مع الإشارة إلى المستندات والأوراق المطلوبة عن التقديم للاشتراك بالخدمة.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة عقد ملكية الوحدة أو العقار المراد توصيل الغاز إليه.

- إيصال مرافق حديث، مثل إيصال الكهرباء على ألا يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

توصيل الغاز الطبيعي للبوتجاز

وبالنسبة إلى التعاقدات السابقة التي تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى مع تشديدها على الشركات المنفذة للتعاقدات باتباع الإجراءات المنظمة.