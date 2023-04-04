وزير البترول: توصيل الغاز بالتقسيط وبدون مقدم زاد من أعداد المستفيدين

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن التوسع في مد شرايين الغاز الطبيعي الذى شهدته السنوات الأخيرة والتيسير على المواطنين من خلال مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات وبدون مقدم في المناطق التي يدخلها المشروع لأول مرة ، ما كان له أكبر الأثر في زيادة أعداد المستفيدين بهذه الخدمة الحضارية وحقق توسعاً ملحوظاً سواء في النطاق العمراني العريق بما يتميز به من كثافات سكانية أو فى المدن الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك له عائد كبير سواء بتوفير مصدر مستدام للوقود أو بتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة التي تدعم ما يتم استيراده من البوتاجاز والذى كان سيتزايد لولا ما تحقق من توسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي.

توصيل الغاز الطبيعي للمخابز

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية خلال اجتماع الجمعية العامة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2022، أن العمل في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمخابز وكذلك التوسع في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود وما تحقق من قفزات في معدلات التوصيل للمخابز وتحويل السيارات يساهم بقوة في دعم المنظومة المتكاملة لاستراتيجية الوزارة في تخفيض الكميات التي يتم استيرادها من السولار والبنزين ، لافتاً إلى ما تحقق من الوفاء باحتياجات القطاع الصناعي والكهرباء من الغاز الطبيعي والاستقرار في إمدادات كافة القطاعات باحتياجاتها من الوقود ، وأشاد بدور تاون جاس كأحد الأذرع الرئيسية في أعمال توصيل الغاز الطبيعي، وتنامى حجم أعمالها وانعكاس ذلك على نتائجها ، مضيفاً أن الكوادر العاملة في هذه المشروعات نجحت في تقديم أعمال التوصيل والعمل على تحسين المناورة وكفاءة الشبكات ومحطات التحكم ووحدات تخفيض الضغط وكل الوسائل الخاصة بتأمين وأمان الشبكات ورضا العملاء وهو تكامل تعمل به استراتيجية الوزارة وتراعى من أجله التدريب المستمر وصقل خبرات هذه الكوادر وتوفير كافة الحلول الفنية والرقمية والأمن والسلامة المطلوبة لتحقيق الاستدامة وهو ما يستتبعه تحقيق أهداف تلبية احتياجات السوق والانطلاق للعمل بالخارج .

نتائج أعمال الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي

واستعرض المهندس محمد فتحي رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التي حققتها خلال عام 2022 ، والذى شهد زيادة معدلات توصيل الغاز لكافة العملاء بمختلف أنشطتهم الصناعية والتجارية والمنزلية ، وقيامها بتوصيل الغاز الطبيعي لـ 200 ألف عميل منزلي ،1351 عميلاً تجارياً و51 مخبزاً بلدياً بالإضافة إلى 21 عميلاً صناعياً في محافظات القاهرة ، الجيزة الإسكندرية، الإسماعيلية وبورسعيد ليصل إجمالي عملائها إلى 4.6 مليون عميل بما يمثل 33 % من إجمالي مستخدمي الغاز الطبيعي في مصر، كما ساهمت في توصيل الغاز لـ 167 محطة تموين سيارات ضمن مبادرة التوسع في محطات التموين بالغاز لخدمة التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات.

مشروع حياة كريمة

وكان لمشروع حياة كريمة نصيب كبير في نتائج أعمال تاون جاس، حيث تم البدء في توصيل الغاز لـ 22 قرية بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة وتنفيذ ما يقرب من 530 كيلومتر من الشبكات الأرضية، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من16 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمساهمة في كافة مشروعات الدولة المختلفة مثل مشروع ممشى أهل مصر وتطوير منطقة المنتزه بالإسكندرية والمدينة الرياضية العالمية بطريق السخنة ومستشفى أهل مصر وأبراج مثلث ماسبيرو.

تطوير شامل لمنظومة خدمة العملاء

وشهدت الجمعية استعراض ما تم من تطوير شامل لمنظومة خدمة العملاء وتقديم الخدمات بنظام الشباك الواحد واستخدام التقنيات الحديثة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر عن طريق تدشين أول خدمة عملاء رقمية فى مصر (DCS) وتوفير خدمة العملاء المتنقلة فى اماكن التجمعات بالإضافة إلى الأعمال المبتكرة التى قامت الشركة بتفيذها مثل مشروعات تركيب خلايا الطاقة الشمسية وتنفيذ عمليات ثقب على الساخن على خطوط الصلب المختلفة أبزرها ماتم تنفيذه لصالح شركة النصر للبترول بالسويس ، كما تم استعراض ما تم من خطوات لتطوير العنصر البشرى من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.

تاون جاس تحقق إجمالى إيرادات 3.2 مليار جنية

وحققت تاون جاس إجمالى إيرادات بلغت 3.2 مليار جنية وصافى ربح تجاوز 72 مليون جنيه فى سابقة تعد هى الأولى لها ، وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة على رفع رأس المال المرخص به إلى مليار جنية ليتماشى مع حجم الأعمال الحالية وكذا المشروعات المستقبلية.