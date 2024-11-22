قطع الكهرباء عن بعض المناطق في نويبع غدا للصيانة

أعلن مجلس مدينة نويبع اليوم الجمعة عن انقطاع التيار الكهربائي غداً السبت لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وذلك بداية من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الانتهاء من الأعمال، عن طريق فصل التيار الكهربائي تتابعياً.

وبحسب البيان الصحفي اليوم الجمعة عن مدينة نويبع، حيث تُجرى أعمال الصيانة الدورية لعدد 3 محولات رئيسية بالمدينة وهي:

- كشك الأمن المركزي.

- كشك الجمعية.

- كشك الصيدلية.

مناطق قطع التيار الكهربائي

كما أوضح مجلس المدينة في بيانه عن انقطاع التيار الكهربائي على 6 مناطق بمدينة نويبع، وهم كالتالي:

- منطقة الشاليهات.

- منطقة السوق.

- منطقة المدارس.

- منطقة المساكن بمنطقة الصيدلية.

- المنطقة المواجهة لمجلس المدينة.

رسالة من الوحدة المحلية بنوبيع

كما ناشدت الوحدة المحلية لمدينة نويبع في جنوب سيناء المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين عودة واستقرار التيار الكهربائي لضمان سلامة الأجهزة وتجنب التلف