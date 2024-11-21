قطع الكهرباء عن بعض المناطق في السويس غدا للصيانة

أعلنت شركة كهرباء السويس عن قطع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في نطاق حي السويس، صباح غدٍ الجمعة، لمدة خمس ساعات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الشاملة بموزع بور توفيق التابع لهندسة كهرباء السويس.

مواعيد قطع الكهرباء في السويس

أوضحت محافظة السويس في بيان لها أن قطع الكهرباء سيبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لضمان تحسين كفاءة الشبكة واستقرار الخدمة.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء

ذكرت المحافظة أن المناطق المتأثرة بقطع التيار الكهربائي تشمل خمس مناطق، وهي: - منطقة بور توفيق بالكامل

- ميناء بور توفيق

- حوض الدرس بالكامل

- ممشى أهل السويس

- مقر التأمين الصحي

ودعت شركة كهرباء السويس المواطنين وأصحاب الأعمال في المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أي تأثير على أنشطتهم خلال فترة الصيانة.