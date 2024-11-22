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بالأرقام.. نتائج مباريات منتخب الأردن وفرق الإسكندرية للرجبي

كتب:

باسم الصبروتي
11:08 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
الرجبي

الرجبي

أقيمت اليوم مجموعة من التجارب الودية بين المنتخب الأردني للرجبي تحت 20 عاما، وفرق ومنتخبات الإسكندرية، في إطار المعسكر التدريبي الذي يقام بالتنسيق بين الاتحادين المصري والأردني للرجبي.

نتائج مباريات اليوم  

واسفرت نتيجة المباراة الأولى، فئة السباعي تحت 20 عاما، عن فوز منتخب الأردن على نظيره الإسكندرية بنتيجة 12 - 7.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب الإسكندرية على نظيره الأردني بنتيجة 12 - 7، وفاز منتخب الإسكندرية سباعي على نظيره الأردني بنتيجة 12 - 7 في المباراة الثالثة، تحت قيادة الكابتن يوسف شناوي، المدير الفني لمنتخب الإسكندرية.

 

 منتخب الأردن للرجبي يخوض عددا من المباريات الودية

وخاض المنتخب الأردني للرجبي، اليوم الجمعة، مجموعة من المباريات الودية، ضمن معسكره المغلق بالإسكندرية، ضمن التعاون مع الاتحاد المصري للرجبي.

 

ويتواجد المنتخب الأردني بفئة 15 للرجال، وفريق السيدات للسباعيات، وفريق الشباب تحت 20 عاما، في إطار الإعداد للموسم الجديد.

يشار إلى أن مصر تستعد لاستضافة البطولة العربية للرجبي بالإسكندرية، في فبراير المقبل .

مصر تنضم للاتحاد الدولي للرجبي

وكانت مصرقد انضمت رسميا للاتحاد الدولي للرجبي، بعد الحصول على العضوية الكاملة في الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد بايرلندا، يوم 14 نوفمبر الجاري.

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