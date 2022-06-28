«صبحي» يكشف خطة التوسع في ممارسة «الرجبي»: نسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا للعبة

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن خطة الوزارة للتوسع في نشر لعبة «الرجبي» في جميع الأندية والهيئات الرياضية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة علي توسيع قاعدة الممارسة للعبة للرجبي وزيادة عدد الفرق والممارسين للعبة، مؤكداً الدعم الكامل للاتحاد المصري في المرحلة المقبلة.

احتفالية الاتحاد المصري للرجبي لتكريم منتخب مصر

جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة، اليوم احتفالية الاتحاد المصري للرجبي، لتكريم منتخب مصر رجال وسيدات لفوزهم بالمركز الأول بالبطولة العربية لسباعيات الرجبي، التي أُقيمت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وتابع الوزير قائلا في كلمته بالاحتفالية :«كلنا موجودين في المنظومة الرياضية من أجل أولاد مصر، فرحان ومبسوط بنتائج البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، وكل الشكر والتقدير لكافة الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية، نثني ونثمن جهود الاتحاد العربي والآسيوي برئاسة الإماراتي قيس الظالعي، والاتحاد المصري للرجبي برئاسة حسام صاحب، والمهندس شريف العريان والدكتور علاء جبر، علي الجهود المبذولة».

فيلم تسجيلي وعرض تقديمي حول تاريخ رياضة الرجبي

تخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي وعرض تقديمي حول تاريخ رياضة الرجبي، وتناول الحفل سبل انتشار وتطوير لعبة الرجبي في مصر، وجعل مصر مركزا إقليميا في أفريقيا للعبة، إضافة إلى استعدادات مصر للإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

من جانبه وجه الإماراتي قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي الشكر لوزير الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للرجبي، قائلا: " فخور جداً بالمنتخب المصري والانجازات التي حققوها، متمنيًا التوفيق للفريق المصري في قادم المنافسات، ولنا لقاء قريب إن شاء الله في البطولة العربية للرجبي ببيروت".