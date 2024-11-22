باحث سياسي: أوكرانيا ليس لها أي دور في استهداف الأراضي الروسية

قال الدكتور محمود الأفندي، الأكاديمي والباحث السياسي، إن الصراع الروسي الأوكراني قبل الوقت الحالي، كان بدعم غير مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وبعد استخدام أمريكا وبريطانيا الصواريخ بعيدة المدى على الأراضي الروسية، تغيرت طبيعة الصراع، لأن الولايات المتحدة لن تسمح لأوكرانيا أو بريطانيا أن تستهدف روسيا بل سمحت لنفسها.

إنتاج الصواريخ بحاجة للتكنولوجيا الأمريكية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الصاروخ من إنتاجه وتصويبه إلى إطلاقه بحاجة لتكنولوجيا استخباراتية أمريكية، ولا تملك أوكرانيا هذه الإمكانيات، أي أن أوكرانيا ليس لها أي دور في استهداف الأراضي الروسية، وهذا يعني تغيير كامل لطبيعة الصراع، فأصبح الصراع الآن ما بين حلف الناتو وروسيا بشكل مباشر.

روسيا تؤكد حقها في استهداف القواعد العسكرية الأمريكية

وتابع: «ولهذا كان الرد حازما من روسيا، أن لها الحق في استهداف القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية في أي مكان في العالم، ومباشرة كان الاستعراض الروسي لاستخدام الصواريخ التي سُميت بشجرة البندق»، لافتًا إلى أن هذه الصواريخ الباليستية متوسطة المدى لا تتجاوز الـ5500 كيلو متر، مما يعني أن الولايات المتحدة غير مهددة، ولكن كل القواعد الأمريكية العسكرية في أوروبا أصبحت تحت التهديد.

لافروف: الديمقراطيون يريدون ترك إرث سيء للإدارة الأمريكية القادمة

يذكر أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، قال إن محتوى العقيدة النووية الروسية المحدثة متزامن مع الوثائق الأمنية التي سيوقعها مجلس الدولة الأعلى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وعلق لافروف حول السماح لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى على روسيا، قائلا إن الديمقراطيين يريدون ترك إرث سيئ قدر الإمكان للإدارة الأمريكية القادمة.