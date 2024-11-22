عبدالرحمن حسين يفوز بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال

حصد اللاعب عبدالرحمن حسين، أحد أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة القليوبية، ست ميداليات في رفعة الخطف والكلين والمجموع لمرحلة الشباب والناشئين بالبطولة الأفريقية، بالإضافة إلى تحطيم رقمين عالميين في رفعة الكلين، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور وليد فرماوي، مدير الشباب والرياضة بالقليوبية، وإشراف الدكتور محمد عبد المؤمن، وكيل المديرية لشئون الرياضة، والكابتن محمد عبد العزيز، المشرف العام للمشروع بالقليوبية.

منافسة قوية

أُقيمت البطولة وسط منافسة قوية، حيث أظهر عبدالرحمن أداءً استثنائيًا ومستوى فنيًا مميزًا يعكس مدى الإعداد والتدريب الذي تلقاه ضمن إطار المشروع القومي لدعم المواهب الرياضية، حيث أظهرت مستويات عالية من المهارة والتحدي.

تميز عبدالرحمن بقوته البدنية واستعداده النفسي المميز، مما جعله يتفوق على منافسيه في فئات متعددة، محققًا أرقامًا جديدة تُضاف إلى سجل إنجازاته. ونجح في تنفيذ رفعاته بثقة ودقة.

اكتشاف ورعاية المواهب

من جانبه، أكد الدكتور وليد فرماوي، مدير الشباب والرياضة بالقليوبية، أن هذا الإنجاز يُثبت نجاح استراتيجية المشروع في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الشابة، مشيرًا إلى أن اللاعب عبدالرحمن يُعد نموذجًا يُحتذى به في الإرادة والالتزام. وأضاف أن هذا الفوز يُعد دافعًا قويًا لمزيد من الإنجازات الرياضية، معربًا عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس الجهود المبذولة من القائمين على المشروع والجهاز الفني. كما أكد على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم للاعبين الموهوبين لضمان تحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية.

يُذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يُعد أحد أبرز المشروعات الرياضية على مستوى الجمهورية، ويهدف إلى إعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الدولية وتحقيق الريادة لمصر في مختلف الألعاب الرياضية.