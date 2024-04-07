«القائد» بطلا لنهائي دورة التحالف الوطني الرمضانية لكرة القدم ببنها

حقق فريق «القائد» لقب كأس الدورة الرمضانية لأمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي بالقليوبية، والتي أقيمت بمركز شباب السادات بالحرس الوطني ببنها، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره «أكوا» بثلاثة أهداف لهدف.

حضر المباراة، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وأحمد شعلان رئيس مجلس إدارة مركز شباب السادات وأمين التحالف الوطني ببنها ، والعميد أحمد حسبو المدير التنفيذي لنادي سيتي كلوب بنها.

شارك فى الدورة 33 فريق

أوضح أحمد شعلان أمين التحالف الوطني للعمل الأهلي ببنها، أن الدورة شهدت مشاركة 33 فريقا، بإجمالي 330 لاعبا، قُسموا إلى مجموعات بنظام دوري من دور واحد ثم خروج المغلوب وصولا للمباراة النهائية والتي انتهت بفوز فريق القائد بكأس البطولة.

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وأشار خلال كلمته عقب انتهاء المباراة، إلى أنه مع ختام الدورة، جرى توزيع الجوائز والدروع التذكارية على الفائزين، وجوائز مالية قيمة بإجمالي مبلغ 15 ألف جنيه، بواقع ألفين جنيه للمركز الثالث، و5 آلاف جنيه للمركز الثاني، و8 آلاف للمركز الأول.

ملف الأنشطة الرمضانية

وفي كلمته، وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الشكر لإدارة المركز على التنظيم الجيد ، مشيرا إلى أن ملف الأنشطة الرمضانية يلقى اهتماما كبيرا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.