حقيقة تعرض مايك تايسون وجاك بول للإيقاف بعد لغز النزال الكبير

رغم مرور 7 أيام على انتهاء النزال بين مايك تايسون وجاك بول، والتي انتهت بفوز صاحب الـ 27 عامًا، إلا أن هناك حالة من الجدل أثيرت حول الاتفاق المسبق على نتيجة النزال.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نبأ فرض حظر رسمي على جاك بول ومايك تايسون، من ممارسة رياضة الملاكمة بعد مباراتهما المثيرة للجدل في ولاية تكساس الأمريكي ليلة الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن الحظر ليس مدى الحياة كما أشيع، لكن هناك قاعدة في إدارة التراخيص والتنظيم بولاية تكساس، تنص على أنه يجب على كل مقاتل أن يستريح لمدة 3 أيام، لكل جولة ملاكمة يلعبها، وبعد قيام مايك تايسون وجاك بول، بلعب 8 جولات في النزال الأخير، فإنهما لن يسمح لهم بلعب الملاكمة لمدة 24 يومًا فقط.

وكان الملاكم جاك بول، أحرز فوزًا بالإجماع على منافسه مايك تايسون البالغ من العمر 58 عامًا في مباراة مخيبة للآمال، إذ أثار العرض غضب بعض مشجعي القتال بعد الشكوك التي تحدثت عن الاتفاق المسبق على فوز جاك بول.

جاك بول يعبر عن حبه لمايك تايسون

وبعد اللقاء تحدث جاك بول عن اعترافه بالتراجع عن توجيه اللكمات لمايك تايسون، بعد رؤيته للأداء المخيب للآمال من صاحب الـ 58 عامًا، مضيفًا: «بعد أن رأيته متعبًا، لم أكن أرغب في إيذائه كثيرًا، لكنني أردت أن يحصل المشجعون على تجربة جيد، واختفت عدوانيتي وعنفي عندما لم أتعرض للضرب، أنا أحب مايك».

60 مليون دولار

ويذكر أن جاك بول حصل على 40 مليون دولار بعد فوزه على مايك تايسون، بينما حصل الأخير على حوالي 20 مليون دولار مقابل النزال، الذي أقيم في ولاية تكساس الأمريكية.