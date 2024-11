لغز النزال الكبير.. هل كانت مواجهة مايك تايسون وجاك بول تمثيلية؟ (فيديو)

هل كانت المواجهة بين الأسطورة مايك تايسون واليوتيوبر الملاكم جاك بول مجرد عرضٍ متقنٍ؟ تساؤلات ساخنة أشعلتها لقطة مثيرة للجدل، حيث بدا تايسون وكأنّه يمتنع عن تسديد ضربة حاسمة إلى خصمه الشاب، مقطع الفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي أثار عاصفة من الانتقادات، وفتح الباب أمام تكهنات حول حقيقة هذا النزال الكبير، فهل كان الأمر مجرد استعراض أم أنّ هناك ما هو أعمق؟

بعض المشجعين اعتقدوا أنّهم رصدوا اللحظة التي أثبتت، أنّ المواجهة الأخيرة بين جاك بول ومايك تايسون كان مخطط لها، وشاركوا مقطع فيديو عبر منصّات التواصل الاجتماعي، في أثناء عزوف تايسون عن ضرب جاك بول.

وقال أحد مستخدمي منصّات التواصل، نشر مقطع فيديو خلال المواجهة التي جمعت مايك تايسون وجاك بول، وظهر الأول وكأنّه كان على وشك توجيه ضربة يمينية قوية إلى وجه بول غير المحمي، لكنه سحب قبضته إلى الخلف، ما جعل النزال موضع انتقادات واسعة النطاق، استندت إلى حد كبير إلى فارق السن بين الرجلين، والذي بلغ 31 عاما، إذ يبلغ عمر جاك بول 27 عامًا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البرطيانية، أنّ جاك بول حصل على 40 مليون دولار بعد انتصاره في النزال، في حين أن تايسون الخاسر حصل على 20 مليون فقط.

وقد حقق جاك بول رقمًا قياسيا في الملاكمة الاحترافية بـ11 فوزًا مقابل هزيمة واحدة، بعد الفوز على مايك تايسون في النزال الذي أقيم في ولاية تكساس الأمريكية.

