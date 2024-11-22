«تعليم الإسكندرية» تنفي تأجيل امتحانات شهر نوفمبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن امتحانات شهر نوفمبر ستُجرى في موعدها المحدد، وفق الجداول التي تم إعلانها من خلال مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية. وأكدت أنه لا صحة لما يُتداول على بعض صفحات السوشيال ميديا بشأن تأجيل الامتحانات إلى أول ديسمبر.

الامتحانات في موعدها

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن الجداول المعلنة من قبل المديرية ستُنفذ في موعدها المحدد، حيث تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر لجميع المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية). وأوضح أن موعد امتحان المستوى الرفيع لكل مرحلة سيُحدد من قبل كل إدارة تعليمية بما يناسبها، على أن يُجرى قبل امتحانات المواد الدراسية الأساسية، نافياً وجود أي قرار بترحيل أو تأجيل الامتحانات في المحافظة.

شائعات غير صحيحة

من جانبها، أشارت نجلاء سليم، مدير عام إدارة التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إلى أن الشائعات التي تزعم وجود قرار من الإدارة العامة للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم بترحيل جداول الامتحانات إلى 1 ديسمبر عارية تماماً من الصحة.

ودعت الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء هذه الأخبار الكاذبة، مع ضرورة الاعتماد على الصفحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم، ومحافظة الإسكندرية، ومديرية التربية والتعليم للحصول على المعلومات الصحيحة.