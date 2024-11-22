إنذار جوي بشأن اضطراب الملاحة البحرية.. سرعة الرياح تصل لـ80 كيلومترا

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، بدءا من يوم الأحد المقبل، وتكون حركة الملاحة البحرية الأكثر تأثرا بتلك التقلبات، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، التي توقعت اضطراب الملاحة البحرية بجميع المنافذ في البحر الأحمر وخليج السويس والبحر المتوسط، بسبب سرعة الرياح.

اضطراب الملاحة على البحر المتوسط

أطلقت الأرصاد الجوية، تحذيرا بحريا للصيادين وممارسي الأنشطة البحرية، لافتة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، حيث تبلغ سرعة الرياح الشمالية ما بين 65 إلى 80 كيلومترا في الساعة، ليصل ارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار.

وأوضحت أن اضطراب الملاحة في البحر المتوسط، يبدأ من الساعة 12 منتصف ليل الأحد المقبل، ويستمر حتى الساعة 12 منتصف ليل الثلاثاء المقبل.

اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس

وأضافت الأرصاد الجوية أن البحر الأحمر خليج السويس يشهدان اضطرابا في الملاحة البحرية، حيث تنشط الرياح لتصل سرعتها من 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار، لافتة إلى أن الاضطراب يستمر يومي الأحد والاثنين المقبلين.

الأرصاد تنصح المواطنين بتواخي الحذر

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الإجراءت اللازمة، للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية، والتعامل بحذر أثناء التقلبات الجوية، سواء فيما يتعلق بالقيادة على الطرق أو ممارسة الأنشطة البحرية والصيد، وما يتعلق بحركة السن وقوارب الصيد، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة يوم الأحد 24 نوفمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.