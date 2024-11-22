تقلبات 4 أيام.. هيئة الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد مع بدايات الأسبوع المقبل، طقسا متقلبا، تنخفض معه درجات الحرارة بشكل كبير، وتنشط حركة الرياح التي تزيد من برودة الطقس، في حين تشهد بعض المناطق سقوط أمطار، وتتعرض حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط إلى اضطرابات ترتفع معها الأمواج لنحو 5 أمتار فوق سطح البحر.

اضطرابات الطقس لمدة 4 أيام

وقالت «الأرصاد» في بيانها الصادر اليوم، إنّ يوم الأحد المقبل 24 نوفمبر، يشهد انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية على أغلب أنحاء البلاد، يصاحب ذلك نشاط لحركة الرياح التي تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب حركة الملاحة على البحر المتوسط، مع وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ اضطرابات الملاحة البحرية على البحر المتوسط تتراوح معها سرعة الرياح بين 60 إلى 85 كيلومترا في الساعة، في حين ترتفع أمواج البحر بين 4 إلى 5 أمتار.

وأضافت أنّ خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، تنشط حركة الرياح على كافة أنحاء البلاد، مما يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس خلال فترات متقطعة، في حين تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة.

أسباب الاضطرابات

الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف لـ«الوطن» أنّ أسباب هذه الاضطرابات المتوقعة في حالة الطقس الأيام المقبلة، ترجع إلى تعرض البلاد لكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، تكون ذات حرارة منخفضة، يتزامن معها منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تشكل السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ويؤدي إلى سقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري.

وتأتي درجات الحرارة بدءا من يوم الأحد كالتالي:

درجات الحرارة الأحد 24 نوفمبر

درجات الحرارة الأحد 24 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 25 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 26 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء25 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.