جامعة بني سويف تحتل المركز الـ111 عالميا في التصنيف البريطاني للعلوم

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المرتبة 111 عالميًا، والمرتبة الخامسة على مستوى جامعات مصر حيث تم تصنيف 749 جامعة من 92 دولة على مستوي العالم، وذلك طبقا لتصنيف THE البريطاني للعلوم البينية الإصدار الأول 2025.

معايير الترتيب

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، خلال بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، أن هذا التصنيف يقيس مساهمة الجامعات بالعلوم البينية ويتضمن 11 مؤشر أداء بثلاثة مجالات رئيسية، وهي: المدخلات والعمليات والمخرجات، وعلى عدة معايير فرعية منها السمعة البحثية وجودة البحوث البينية ونسبة البحوث البينية، بالإضافة إلى إجمالى عدد البحوث المنشورة والبنية التحتية المعملية والكوادر الإدارية ونسبة الترقيات بالبحوث البينية ونسبة المشروعات الممولة للصناعة ولخدمة البحوث البينية.

الارتقاء بنوعية وجودة الأبحاث العلمية البينية المنشورة دوليا

وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، إلى أن تصنيف الجامعة المرتفع يرجع الي الجهود المبذولة فى الارتقاء بنوعية وجودة الأبحاث العلمية البينية المنشورة دوليًا، والتي أدت الى نتائج ملحوظة فى هذا التصنيف، فضلًا عن مجهود الباحثين بالجامعة فى الأبحاث البينية والكليات البينية، وتشجيع رئيس جامعة بني سويف الاستاذ الدكتور منصور حسن للبحوث.

يذكر أن جامعة بني سويف جاءت ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا، محققة المرتبة 151-200 عالميا في العلوم البيطرية والمرتبة 301-400 عالميا في العلوم الصيدلانية، كما حققت المرتبة 401-500 عالميا في العلوم الزراعية، وذلك وفقاً لتصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية "Global Ranking of Academic Subjects, GRAS" لعام 2024.