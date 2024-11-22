نور النبوي عن مسلسل 6 شهور: «مبسوط إن الشباب شاف نفسه فيه»

أعرب الفنان نور النبوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتة بنجاح مسلسل 6 شهور والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وكتب نور النبوي قائلا: شكر وحب للجمهور كبير جداً.. المسلسل ده عملته عشان مؤمن بيه ومؤمن بفكرته ومراد عملته عشان شفت منه كتير في جيلي ومبسوط إن الجيل شاف نفسه في المسلسل، في صورة هم صناع العمل والفريق الذي اشتغل سنتين على المشروع، كانت رحلة صعبة وحلوة جداً بشكر المخرج أستاذ مصطفى الصولي بشكر المؤلفين أستاذ أحمد هشام وأستاذ عمرو أبو زيد، بشكر مدير تصوير أستاذ أحمد ثابت بشكر أستاذ خالد الجبري على الموسيقى وبشكر ليجيسي على الأغاني الحلوة.

وأضاف: بشكر شركة الإنتاج أستاذ تامر مرتضى وأستاذ مصطفى العوضي على إيمانهم بالمشروع، بشكر أستاذ رامي الجندي مدرب التمثيل على شغله الرائع، متشرف إني اشتغلت مع الكاست ده وبشكر كل الكرو على شغلهم، شكراً تحية للجمهور الكبير ونتقابل في الحريفة 2.

أبطال مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدري، ومحمد عبد العظيم، المسلسل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي، وإنتاج شركة أروما.