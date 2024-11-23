عفريت الماء.. كائن يمتلك قدرات مذهلة ويجدد أطرافه بعد فقدانها

لكل كائن بحري قدراته الفريدة التي تميزه عن غيره، ومن بين هذه الكائنات «عفريت الماء»، أو سمندل المكسيك، الذي يحظى باهتمام كبير منذ القدم، ويعتبره العلماء معجزة طبيعية يتم التعلم منها بسبب قدرته الفائقة على تجديد أطرافه بعد فقدانها.

عفريت الماء يمتلك قدرة مذهلة، إذ يستطيع تجديد أطرافه بالكامل، بما في ذلك العظام والعضلات والأوعية الدموية والأعصاب، وليس هذا فحسب، بل يمكنه تجديد أعضائه بالكامل، بما في ذلك عضلات القلب وأجزاء من الدماغ.

الخلايا الجذعية لعفريت الماء

يستطيع عفريت الماء أن يعود إلى حالة تشبه الخلايا الجذعية بعد الإصابة، وهذه الخلايا غير المتخصصة تملك القدرة على الانقسام والتجدد لتكوين خلايا جديدة، كما يمكنها التحول إلى أنواع مختلفة من الخلايا في الجسم، حسبما أفاد موقع «LiveScience».

معلومات عن عفريت الماء

يبلغ طول عفريت الماء البالغ من 23 إلى 28 سم، ويصل أحيانًا إلى 30 أو 40 سنتمترًا، ويتغذى على الأسماك الصغيرة والقشريات، وعندما يُحتفظ به في بيئة منزلية، فإنه يتغذى على اليرقات والحشرات مثل البعوض وديدان الأرض والذباب.

وأجرى مجموعة من الباحثين دراسة لفهم كيفية تجديد خلايا عفريت الماء، إذ جرى رسم خريطة لخلايا أجزاء من دماغه، وبعد 8 أسابيع من إصابة الدماغ الأمامي المسؤول عن حاسة الشم، اكتشفوا نمو خلايا جديدة تعوض الخلايا العصبية المفقودة، وفقًا لموقع «شبيجل» الألماني.

وقالت كاتارينا لوست، من معهد فيينا لبحوث الأمراض الجزيئية، والمشاركة في الدراسة التي نُشرت في مجلة «Science»، إن بعض الخلايا أعادت بناء روابطها القديمة بالخلايا المجاورة.

تجديد أطراف عفريت الماء

في دراسات سابقة، بحث العلماء في نوع الخلايا المسؤولة عن إعادة نمو الأطراف لدى عفريت الماء، وتوصلوا في ورقة بحثية نشرت عام 2018 إلى أن الخلايا المسؤولة عن ذلك هي خلايا النسيج الضام العادية التي تجدد نفسها.

وفي عام 2023، حقق باحثو جامعة ستانفورد قفزة كبيرة في فهم ما يميز السمندل عن باقي الحيوانات، حيث اكتشفوا أن عفريت الماء يمتلك نسخة شديدة الحساسية من جزيء «إم تور»، الذي يعمل كمفتاح لتشغيل وإيقاف إنتاج البروتين.