إلهام شاهين تستعرض رشاقتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

شاركت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورا لها خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ45.

وظهرت إلهام شاهين في الصور بوزن نحيف وبدت أصغر سنا، ما جعل الجمهور يثني على إطلالتها ورشاقتها الملحوظة.

ونشرت إلهام شاهين مجموعة صور بصحبة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين معلقة: «ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي».

حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وحضر حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي عدد من النجمات، أبرزهن رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مريهان حسين، هند عاكف، ويسرا التي حرصت على حضور حفل الختام بعد اعتذارها عن حضور حفل الافتتاح والهام شاهين وعائشة بن أحمد وغيرهم.