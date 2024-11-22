انقطاع الكهرباء عن مستشفى كمال عدوان بغزة بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمولدات

أكد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مولد الكهرباء.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عددا من الفلسطينيين

وقال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عددا من الفلسطينيين في المناطق الشرقية من مخيم البريج، في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهادهم.

وأشار «جبر»، إلى أن مدفعيات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، بعدد من القذائف، ما أدى إلى تدمير خزانات الأكسجين والمياه، وتسبب في انقطاع المياه عن المستشفى، فضلا عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بمباني المستشفى.

استشهاد اثنين وإصابة آخرين

وتابع: «هذه الغارات المتكررة التي تشنها الطائرات الإسرائيلية المسيرة، تستهدف تجمعات المواطنين، وأسفر آخرها عن استشهاد اثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في المنطقة الشرقية من حي الشجاعية إلى 3، بعد أن أطلقت الطائرات المسيرة مجموعة من القنابل على الفلسطينيين هناك».