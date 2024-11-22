عضو بـ«النواب»: تغير إيجابي في الموقف الأمريكي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارًا تاريخًا باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، كمجرمي حرب، مشيرًا إلى أن هذا القرار تأخر كثيرًا.

أضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «dmc»، أن المحكمة الجنائية الدولية معنية بمحاكمة الأفراد المتهمين بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان على المدنيين العزل، لافتًا إلى أنها أعلى محكمة في منظومة الأمم المتحدة، وكل الدول لا بد أن تكون ملزمة بقراراتها.

نتنياهو أعاق دخول المساعدات الإنسانية

وتابع: «من حيثيات القرار أن نتنياهو أعاق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما يعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي»، لافتًا إلى أن الموقف الأمريكي أصبح متأرجحًا بعدما كان المساند الأول لإسرائيل طوال الحرب على قطاع غزة وربما كان هناك تغيرًا في موقف الولايات المتحدة وهذا تغير إيجابي لكن ليس بالتغير اللازم لاتخاذ إجراءات نحو إيقاف هذه الحرب.