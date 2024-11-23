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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل 

كتب:

منتصر سليمان
12:27 ص | السبت 23 نوفمبر 2024
كريات شمونة _ صورة أرشيفية

كريات شمونة _ صورة أرشيفية

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل.

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