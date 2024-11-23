صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل كتب: منتصر سليمان 12:27 ص | السبت 23 نوفمبر 2024 كريات شمونة _ صورة أرشيفية قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حزب الله: هاجمنا بالمسيرات الانقضاضية تجمعا لقوات الاحتلال في «كريات شمونة» الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة «القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة شمال إسرائيل حزب الله: قصفنا تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ في كريات شمونة كريات شمونة لبنان جنوب لبنان بقلم منتصر سليمان