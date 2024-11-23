«تقل 5 درجات».. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث تنخفض بمعدل يتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية، بدءًا من يوم الأحد 24 نوفمبر، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، إذ تتراوح سرعة الرياح من 40 إلى 50 كيلو مترًا في الساعة، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

موعد انخفاض درجات الحرارة في المحافظات

وتشهد المحافظات بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد والسواحل الشمالية، حسبنا أوردت «الأرصاد» في بيان.

وتوقعت الأرصاد الجوية اضرابات في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح من 60 إلى 85 كيلومترًا في الساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار.

اضرابات في حركة الملاحة البحرية

وفى البحر الأحمر يشهد أيضا اضرابات بالإضافة إلى خليج السويس إذ تتراوح سرعة الرياح 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 متر، بحسب «الأرصاد».

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن المحافظات تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بداية من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، حتى يوم الخميس 28 نوفمبر مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.