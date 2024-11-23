الحرب تشتعل.. كوريا الشمالية تحشد قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا| عاجل

أعلنت كوريا الشمالية أنها أعدت نشر جزء من قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا في بيلجورود أوبلاست بالاتحاد الروسي، حسبما ذكرت صحيفة «برافدا» الروسية.

روسيا وكوريا الشمالية يساندان بعضهم البعض

وفي وقت سابق، زودت روسيا كوريا الشمالية بأكثر من مليون برميل (56 ألف طن) من النفط منذ مارس 2024، مقابل دعم عسكري على الأرجح.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 10 نوفمبر أنّ تقديرات استخباراتية تشير إلى استعداد ما يقارب 50 ألف جندي من القوات الروسية والكورية الشمالية لشن عملية عسكرية هجومية واسعة النطاق في منطقة كورسك.

وذكرت وكالة «بلومبرج» أن هناك احتمالاً لإرسال ما يصل إلى 100 ألف جندي من كوريا الشمالية لدعم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

إصابة جنرال كوري

ويوم الخميس الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين غربيين مجهولين، أن جنرالًا كوريًا شماليًا أصيب في ضربة صاروخية أوكرانية على منطقة كورسك جنوب غرب روسيا.

وقال مسؤولون غربيون وأوكرانيون إن أوكرانيا أطلقت يوم الأربعاء الماضي ما لا يقل عن 10 صواريخ من طراز «ستورم شادو» مقدمة من المملكة المتحدة على عقار ماريينو، وهو موقع يقع على بعد حوالي 32 كيلومترًا (20 ميلاً) من الخطوط الأمامية في منطقة كورسك.

وبحسب ما ورد كان العقار يضم مركزًا لقيادة الجيش الروسي ومركزًا للاتصالات، ويُزعم أن جنرالات كوريين شماليين كانوا حاضرين خلال الهجوم، وفقًا لوسائل الإعلام الأوكرانية.

ولم تكشف المصادر التي نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال عن هوية الجنرال الكوري الشمالي الذي يُزعم أنه أصيب في الهجوم، ولم تذكر تفاصيل عن إصاباته، ومع ذلك، قال مسؤولون أوكرانيون وكوريون جنوبيون للصحيفة في وقت سابق إن بيونج يانج أرسلت العقيد كيم يونج بوك للإشراف على تنسيق كوريا الشمالية مع روسيا.