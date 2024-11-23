موعد نوة الإسكندرية القادمة ومدتها.. «قاسم» تثير الرياح وتجلب الأمطار الغزيرة

يترقب أهالي مدينة الإسكندرية موعد نوة «قاسم» القادمة ومدتها من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، حيث تستعد المدينة لاستقبال نوة قاسم، التي تعد واحدة من أقوى نوات الشتاء، بأمطارها الغزيرة ورياحها العاتية.

وعلى الرغم من استقرار الأحوال الجوية مؤقتًا، إلا أن الطقس سيتحول قريبًا مع بدء هذه النوة التي تضرب عروس البحر الأبيض المتوسط سنويًا، وتستمر لمدة خمسة أيام.

موعد نوة قاسم على الإسكندرية

وفقًا لجدول هيئة ميناء الإسكندرية، من المقرر أن تبدأ نوة قاسم يوم 5 ديسمبر الجاري، أي بعد أيام قليلة، فيما تشتهر هذه النوة بأمطارها الغزيرة والرياح القوية، التي تؤدي إلى اضطراب حالة البحر بشكل كبير.

تفاصيل نوة قاسم

تستمر نوة قاسم لمدة 5 أيام متواصلة، حيث تشهد الإسكندرية خلالها أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة واضطراب في البحر، بينما تعتبر نوة قاسم من أصعب النوات التي تؤثر على المدينة الساحلية، ما يتطلب استعدادات مكثفة لتقليل الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

استعدادات الإسكندرية لنوة قاسم

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الشركة تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لنوة قاسم قبل موعدها بيوم.

وأضاف «نافع» أن الجهود تشمل نشر 180 سيارة ومعدة بالإضافة إلى إلغاء الإجازات لجميع العاملين في الشركة لضمان الجاهزية الكاملة، كما تتابع الشركة بشكل مستمر مع هيئة الأرصاد الجوية؛ لتلقي الإنذارات والتعامل الفوري مع التغيرات الجوية.

ما هي نوات الإسكندرية؟

نوات الإسكندرية هي ظاهرة مناخية تحدث خلال فصلي الخريف والشتاء، وتتميز برياح قوية وأمطار غزيرة، فيما تعتبر نوة قاسم من أبرز النوات، وتأتي عادة في بداية ديسمبر.