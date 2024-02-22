3 نوات غزيرة تضرب الإسكندرية في شهر رمضان.. اعرف الموعد

أيام قليلة وينطلق شهر رمضان المبارك تحديدا يوم 11 مارس المقبل، وهو الشهر الكريم الذي يأتي هذا العام مع ذروة الشتاء لا الصيف كما كان الأمر خلال السنوات الماضية، وهو أمر جيد على الصائمين من حيث انخفاض مدة الصوم، بالإضافة إلى الأجواء الباردة التي تقلل من نسبة الاحتياج للمياه خلال فترة الصوم، إلا أن للأمر وجه آخر وهو تصادف حلول 3 نوات خلال فترة الصوم.

فبحسب جدول هيئة ميناء الإسكندرية الخاص بتوقيت النوات 2024 كشف عن وجود 3 نوات خلال فترة صوم شهر رمضان المقبل، وهو الأمر الذي يحد نسبيا من الإفطار على كورنيش الإسكندرية بشكل خاص ويتأثر به سكان المحافظات حيث تصعب نسبيا التنقل خلال توقيت الأمطار.

3 نوات خلال شهر رمضان 2024

وتبين أن في الفترة من 11 مارس إلى 10 إبريل وهي فترة شهر رمضان المبارك سوف تحل 3 نوات وهم كالتالي:

- نوة الحسوم، 9 مارس لمدة 7 أيام.

- ثم تبدأ نوة الشمس الكبرى، 18 مارس وتستمر لمدة يومين.

- ويختتم مع نهاية شهر مارس نوات الإسكندرية في 2024 عبر نوة عوة أو برد العجوزة التي تستمر لمدة 6 أيام.

طقس شهر رمضان 2024

ويشهد طقس شهر رمضان 2024 أجواء باردة، وتوقعات سقوط أمطار غزيرة خلال توقيتات النوات المتوقعة مع اعتدل الطقس في الفترة البينية بينهم.