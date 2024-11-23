فنانون ينعون الملحن محمد رحيم: صدمة كبيرة

تحول صفحات الفنانين، على مواقع التواصل الاجتماعي، لحالة حزن كبيرة، بعد وفاة المطرب والملحن محمد رحيم، منذ ساعات قليلة ماضية، بشكل مفاجئ.

وكتب حميد الشاعري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك":"لا حول ولا قوة الا بالله …سبحان من له الدوام الفنان محمد رحيم في ذمة الله، انا لله وانا اليه راجعون"، والموزع توما كتب :"لا حول ولا قوه الا بالله، وفاه الاخ والصديق الملحن محمد رحيم ربنا يرحمك يا حبيبي".

بينما كتب الشاعر تامر حسين :"خبر مؤلم جداً جداً جداً وصدمة كبيرة لينا كلنا لحد دلوقتى مش قادر أستوعبها، وفاة أخى وصديقى المُلحن الكبير محمد رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله".

وكتب الملحن مدين :" إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الاخ و الصاحب و الفنان الكبير محمد رحيم خبر صعب قوي ربنا يرحمه و يغفرله و يجعله من اهل الفردوس الاعلى ويصبرنا و يصبر أهله".