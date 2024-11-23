تصنعها من الأقمشة القديمة.. مبادرة «اتحضر للأخضر» تكرّم مصممة حقائب صديقة للبيئة

أعربت منى محمد مصممة هاند ميد، عن سعادتها لتكريمها ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، مشيرة إلى أنها خريجة كلية تربية نوعية قسم اقتصاد منزلي، وهو ما جعلها تفكر في الاعتماد على الأقمشة القديمة في صناعة الشنط.

تجميع الأقمشة القديمة

وأكدت «محمد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة «دي أم سي»، أن الفكرة جاءت لها من خلال تجميع الأقمشة القديمة واستخدامها في صناعة مشروعات صديقة للبيئة ضمن «اتحضر للأخضر»، موضحة أنها تجمع الأقمشة وتستخدمها في صناعة الشنط «هاند ميد».

تصنيع عرائس متحركة من الأقمشة

وأوضحت أنها بدأت في تصنيع عرائس متحركة من الأقمشة وتستخدمها في تقديم ورش تعليمية للأطفال وهي وسيلة لنقل المعلومات بسهولة كبيرة جدًا، مشددة على أن لديها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للترويج والتسويق للمنتجات، وتعتمد في صناعتها للشنط على إعادة التدوير، مُتخذة أشكالها من التراث.