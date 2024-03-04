جامعة سوهاج تحصد 12 مركزا في المرحلة الثانية لمسابقة «اتحضر للأخضر»

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، فوز الجامعة بـ12 مركزا في مجالات المرحلة الثانية من مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا.. اتحضر للأخضر»، والتي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي، واستهدفت 20 جامعة من الجامعات المصرية، واستضافتها جامعة أسيوط.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023

وأوضح «النعماني»، أن المسابقة هدفت إلى تنمية الوعي الصحي لمنسوبي الجامعات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتسليط الضوء على أزمة المناخ وتلوث البيئة، كما تناولت بحث طرق تجنب الممارسات الخاطئة للحد من التدهور في تلوث البيئة حفاظا على الأجيال القادمة، ولتعزيز صحة المجتمعات وصولاً إلى مجتمعات مستدامة وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها.

وأشاد «النعماني»، بمستوى طلاب الجامعة المشاركين بالمسابقة وحصدهم المركز الاول في عدد من المجالات البحثية، ففي مجال المحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة، فازت الطالبة نورهان حمدان حمدان بالمركز الأول ببحث بعنوان «الأهمية البيئية والاقتصادية للاستثمار»، كما فاز بالمركز الأول في مجال الفيديو التوعوي الطالب أحمد أشرف عثمان بفيديو بعنوان «التنمية المستدامة»، إلى جانب فوز الطالب معتز السيد يوسف كلية التربية الرياضية بالمركز الأول في مسابقة المعلومات البيئية وسرعة البديهة.

توزيع 1000 دراجة هوائية

ومن جانبه، هنأ الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الفائزين في المسابقة، مؤكداً على أن الجامعة تحرص علي مشاركة الطلاب في كافة الفاعليات والمسابقات التي ما من شأنها تنمي وعيهم بتحديات وقضايا الكوكب لإيجاد الحلول المناسبة والكشف عن مواهبهم وقدراتهم وتنميتها.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية شملت توزيع 1000 دراجة هوائية، بهدف نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات، حيث شارك بالماراثون 300 متسابق ومتسابقة، وبلغت مسافة الماراثون 3 كيلومترات، حيث حصدت الجامعة 7 مراكز بالماراثون.

وأوضح صبري محمد مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة، أنه في مسابقة الأبحاث فاز بالمركز الثالث الطالب عبد الرحمن صفوت محمود ببحث بعنوان «المحميات الطبيعية ثروة مصر الطبيعية»، وفي مجال التنمية المستدامه وفرص العمل الخضراء فازت بالمركز الثالث الطالبة شهد السيد محمد وبحثها بعنوان «دور الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة»، وفي مجال التغيرات المناخيه وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية حصدت الطالبة صفاء قبيصي خلف الله المركز الثالث ببحث الوعي الاجتماعي والتغيرات المناخية.