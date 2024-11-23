انطلاق 10 قوافل طبية في المحافظات ضمن «حياة كريمة».. اعرف الأماكن

تشهد 10 محافظات إطلاق 10 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مدار يومين، إذ تنطلق القوافل الطبية اليوم السبت وغدًا الأحد، حيث يُجرى الكشف وصرف العلاج مجانًا في عدة تخصصات طبية.

أماكن القوافل الطبية في المحافظات

وتتركز أماكن القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الأماكن التالية:

1- قرية بهيج مركز أسيوط بمحافظة أسيوط.

2- العقادة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

3- شكشوك مركز إبشواي بمحافظة الفيوم.

4- مركز طبي حدائق العاصمة مركز منطقة بدر بمحافظة القاهرة.

5- ساقية المنقدي مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

6- معصرة نعسان مركز أهناسيا بمحافظة بني سويف.

7- عرابة أبو دهب مركز سوهاج بمحافظة سوهاج.

8- أبو عطية مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

9- المثاني مركز النجيلة بمحافظة مطروح.

10- البحري قامولا مركز نقادة بمحافظة قنا.

التخصصات الطبية بالقوافل

وتشمل التخصصات الطبية الموجودة بالقوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الآتي:

- النساء والتوليد.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

- يتوافر بالقوافل الطبية صيدلية بها كل الأدوية.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

جدير بالذكر أنّ هذه القوافل الطبية، تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.