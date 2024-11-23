سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23-11-2024 في البنوك

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت 23-11-2024 في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ سجل في البنك المركزي 161.31 جنيه للشراء و161.69 جنيه للبيع، وفيما يلي الأسعار طبقا لآخر تحديث على المواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 161.04 جنيه للشراء، و161.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 160.60 جنيه للشراء، مقابل 161.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى 158.78 للشراء، و161.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة إلى 160.73 جنيه للشراء، و161.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 156.30 جنيه للشراء، و161.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، نحو 155.60 جنيه للشراء، و161.35 جنيه للبيع.